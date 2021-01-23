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Galatasaraylı Falcao'ya MLS'ten resmi teklif! Görüşmeler başladı!

Takıma katıldığından beri sakatlıklar ile boğuşan ve sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Falcao'nun takımdan gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yapılan son açıklamalarda MLS ekiplerinden Nashville'nin Falcao'ya talip olduğu açıklanırken resmi görüşmelerin başladığı duyuruldu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:33
Galatasaraylı Falcao'ya MLS'ten resmi teklif! Görüşmeler başladı!
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Galatasaray’a katıldığı günden beri eleştirilerin odağında olan ve sürekli sakatlanması nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Radamel Falcao için tekliflerin geldiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden Portland Timbers’ın Falcao’ya talip olduğu iddiaları Portland Timbers tarafından yalanlanırken oyuncuya yine MLS ekiplerinden ve teknik direktörü Gary Smith olan Nashville Falcao’ya talip olduğunu duyurdu.

Yönetim onay verdi

Nashville takımı bonservis ücreti vermeyeceklerini sadece oyuncunun Galatasaray’dan alacaklarını ödemek istediklerini açıklarken başta Fatih Terim olmak üzere yönetim transfere onay verdi. Falcao sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalmak istese de yönetim gelen teklifleri değerlendirerek oyuncunun takımdan ayrılmasını istiyor.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 20:33
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GalatasarayFalcaoMlsNashvilleTeklifGörüşmeAyrılık
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