Galatasaraylı Falcao'ya MLS'ten resmi teklif! Görüşmeler başladı!

Galatasaray’a katıldığı günden beri eleştirilerin odağında olan ve sürekli sakatlanması nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Radamel Falcao için tekliflerin geldiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden Portland Timbers’ın Falcao’ya talip olduğu iddiaları Portland Timbers tarafından yalanlanırken oyuncuya yine MLS ekiplerinden ve teknik direktörü Gary Smith olan Nashville Falcao’ya talip olduğunu duyurdu.

Yönetim onay verdi

Nashville takımı bonservis ücreti vermeyeceklerini sadece oyuncunun Galatasaray’dan alacaklarını ödemek istediklerini açıklarken başta Fatih Terim olmak üzere yönetim transfere onay verdi. Falcao sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalmak istese de yönetim gelen teklifleri değerlendirerek oyuncunun takımdan ayrılmasını istiyor.