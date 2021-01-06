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Galatasaraylı Emre Kılınç ve Yönetici Mahmut Recevik PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan lig maçında yaptığı faul sonrasında ki itirazları nedeni ile oyundan direkt kırmızı kart ile atılan Emre Kılınç ve maç sonu hakaretleri nedeni ile Galatasaray idarecisi Mahmut Recevik PFDK'ya sevk edildi. Listenin açıklanması sonrasında pek çok oyuncu ve idarecinin listede olması dikkat çekti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:34
Galatasaraylı Emre Kılınç ve Yönetici Mahmut Recevik PFDK'ya sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarda Galatasaraylı genç futbolcu Emre Kılınç ve Galatasaray kulüp idarecisi Mahmut Recevik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ya sevk edildi. Galatasaray dışında Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafes Ramadan Seifeldin’de PFDK’ya sevk edildi.

Yapılan açıklamalarda Galatasaray ile Antalyaspor maçında Emre Kılınç’ın karıştığı saha olayları ve faulü sonrasında PFDK’ya sevk edildiği açıklanırken İdareci Mahmut Recevik’in maç sonrasında hakaret ve küfür nedeni ile PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

Aynı zamanda Yeni Malatyaspor’da forma giyen Karim Hafes Ramadan Seifeldin’in MKE Ankaragücü maçında ki kural dışı hareketleri nedeni ile PFDK’ya sevk edildiği açıklandı.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPfdkEmre KılınçSevk Edildi
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