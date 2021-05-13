Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı

Sarı kırmızı takım ile sevilen Emre Akbaba son maçlarda forma giyme şansını elde ediyor. Golleri ve yetenekli futbolu ile sevilen Akbaba Galatasaray’a ait televizyon programında açıklamalar yaptı.

İkiz kız çocuklarının dünyaya geldiğini söyleyen Emre Akbaba cumartesi günü şampiyon olarak taraftarlara çifte bayram yaşatmak istediklerini de söyledi. GS TV’ye konuşan Akbaba sevindirici haberi sevenleri ile paylaştı. Galatasaray’ın resmi sosyal medya üzerinden de Akbaba ailesine tebrik gönderisi paylaşılarak güzel yorumlar aldı.

Emre Akbaba yaptığı açıklamada ‘’Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asla dünyaya geldi. Hocam siz sevenlerimiz ile bu güzel haberi paylaşmamı istedi. Dünyaya gelerek bize şans getireceğini düşündüğümüz cumartesi günkü maçta şampiyonluk ile dönmeyi istiyoruz’’ dedi.

Galatasaray Kulübünden tebrik mesajı

Sarı kırmızılı takımda forma giyen Akbaba’ya sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayınlandı. Paylaşılan gönderi de şunlara yer verildi; "Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" mesajını paylaştı.