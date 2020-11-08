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Galatasaraylı Diagne eleştirilere paylaşımlı yanıt!

İkinci şansını da değerlendiremeyen Mbaye Diagne'den hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile cevap verdi. Paylaşım kısa sürede taraftarlar tarafından merak edilirken Diagne'nin akıbeti merak ediliyor.

08 Kasım 2020 Pazar 18:55
Galatasaraylı Diagne eleştirilere paylaşımlı yanıt!
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Galatasaray’da ki ikinci şansını da değerlendiremeyen Mbaye Diagne Fatih Terim tarafından forvet hattında düşünülmüyor. Radamel Falcao’nun yokluğunda bile ilk 11’de olması beklenmeyen Mbaye Diagne’nin paylaşımı dikkat çekti.


Hücum hattında Ryan Babel’in performansı nedeni ile forma bulma şansını da kaçıran Diagne, Babel ile fotoğrafını paylaşarak eleştirilere cevap verdi.

Mbaye Diagne paylaşımında, ‘Yapıcı olduğu sürece eleştiri iyidir’ cümlesini kullanırken aynı zamanda; "Kendine inanmayı asla bırakma. Birlikte güçlüyüz’ yazısını paylaştı.

İkinci şans olarak Galatasaray’a dönen Diagne çıktığı 6 maçta gol atamayarak şansını kaybetti.



Son Güncelleme: 08.11.2020 18:55
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMbaye DiagnePaylaşım
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