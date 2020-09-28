Galatasaraylı Belhanda'ya eski takımı Nice talip oldu!

Takımdan gönderilmesi için yaz transfer döneminin başından beri uğraşılan ancak gerek taliplerinin olmaması gerekse takımdan gitmek istememesi nedeni ile sürekli gündem olan Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda’ya Fransa’dan yeni talip olduğu açıklandı.

Faslı oyuncu geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’ın tarafından yapılan maaş indirim talebini reddederek yönetimle karşı karşıya gelmiş menajerler aracılığı ile oyuncuya yeni bir takım bulunması konusunda ısrarını dile getirir nitelikte açıklamalar yapmıştı.

Maaş bütçesinde yer açarak gelecek sezon daha iyi transferler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte takımdan gönderilmek istenen ilk oyuncu olan Belhanda için Fransa’nın Nice takımının teklif yapacağı gündeme getirildi.

Belhanda’da gitmek istiyor

Belhanda’nın eski takımı Nice’ye dönme konusunda olumlu düşünmesi Galatasaraylı yöneticileri mutlu ederken Nice’nin Galatasaray’a yapacağı bonservis teklifi transferin gerçekleşmesi için en önemli kısım olarak gösterildi.