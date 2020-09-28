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Galatasaraylı Belhanda'ya eski takımı Nice talip oldu!

Galatasaray'da aldığı yüksek maaş ile sürekli gündeme gelen ve takım bütçesini ayarlamak için takımdan gönderilmesine yeşil ışık yakılan Belhanda'ya eski takımı Fransız ekiplerinden Nice'nin talip olduğu belirtildi. Belhanda ise transfere sıcak baktığını açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:52
Galatasaraylı Belhanda'ya eski takımı Nice talip oldu!
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Takımdan gönderilmesi için yaz transfer döneminin başından beri uğraşılan ancak gerek taliplerinin olmaması gerekse takımdan gitmek istememesi nedeni ile sürekli gündem olan Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda’ya Fransa’dan yeni talip olduğu açıklandı.


Faslı oyuncu geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’ın tarafından yapılan maaş indirim talebini reddederek yönetimle karşı karşıya gelmiş menajerler aracılığı ile oyuncuya yeni bir takım bulunması konusunda ısrarını dile getirir nitelikte açıklamalar yapmıştı.

Maaş bütçesinde yer açarak gelecek sezon daha iyi transferler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte takımdan gönderilmek istenen ilk oyuncu olan Belhanda için Fransa’nın Nice takımının teklif yapacağı gündeme getirildi.

Belhanda’da gitmek istiyor

Belhanda’nın eski takımı Nice’ye dönme konusunda olumlu düşünmesi Galatasaraylı yöneticileri mutlu ederken Nice’nin Galatasaray’a yapacağı bonservis teklifi transferin gerçekleşmesi için en önemli kısım olarak gösterildi.

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:52
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Anahtar Kelimeler:
BelhandaGalatasarayNiceTransfer Teklifi
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