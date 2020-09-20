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Galatasaraylı Belhanda için 4 talip!

Galatasaray yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte yüksek maaş alan Younes Belhanda ile 4 takımın ilgilendiği belirtildi. Açıklamada en dikkat çeken kulüp Fransa'dan olurken anlaşma sağlanması durumunda Belhanda'nın gönderileceği belirtildi.

20 Eylül 2020 Pazar 20:16
Galatasaraylı Belhanda için 4 talip!
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Galatasaray ekonomik durumlar nedeni ile takımdan yüksek maaş oyuncuların ayrılması için yeşil ışık yakarken takımdan gönderilmesi halinde bütçenin rahatlamasını sağlayacak ilk oyuncu Younes Belhanda olarak açıklanmıştı. Yaz transfer döneminin başından beri Belhanda için kulüp arayan Aslan Faslı oyuncuyla 4 takımın ilgilendiğini açıkladı.


Yapılan açıklamalar ile birlikte Belhanda ile ilgilenen takımlar kamuoyu ile paylaşılırken 4 kulüp arasında en dikkat çeken takım Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice oldu.

Diğer 3 takım körfez takımlarından Al-Hilal, Al-Nasr ve Al-Duhail olarak açıklanırken oyuncu ile kulüpleri arasında görüşmelerin devam ettiği hala pazarlık aşamasında olunduğu açıklandı.

Galatasaray transfer komitesi tarafından yapılan açıklama ile birlikte 4 kulüpten herhangi biri ile anlaşma sağlanması halinde Belhanda’nın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldığı belirtildi.



Son Güncelleme: 20.09.2020 20:16
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Anahtar Kelimeler:
BelhandaGalatasarayTransfer
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