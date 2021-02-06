Galatasaraylı Babel derbide oynarsa 1 yıl daha takımda kalacak!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakası futbol seveler tarafında merak edilirken sarı – kırmızılı ekibin Hollandalı yıldız oyuncusu Ryan Babel derbide görev alırsa Kadıköy’de 20 maça çıkarak sözleşmesinde bulunan maddeyi aktif edecek.

Sözleşmesinde 20 maç opsiyonu olan Babel Fenerbahçe maçında forma giymesi durumunda 1 yıl daha Galatasaray’da kalmayı garantileyecek.

Geçtiğimiz dönemlerde 2,5 milyon Euro yıllık maaş alan Babel indirim talebini değerlendirerek maaşını 2,15 milyon Euroya indirmişti. 34 yaşında olan Hollandalı yıldız oyuncu bu sezon çıktığı maçlarda 4 gol 4 asist yaparak takımına 8 golde katkı sağladı.

Kariyerinde çok sayıda başarısı olan Ryan Babel Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham’da forma giyerek kendisini kanıtlamıştır.