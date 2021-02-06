Galatasaray'ın yeni transferleri derbide ilk 11'de olacak!

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi merak edilmeye devam ederken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in yeni transferler Mostafa Mohammed ve DeAndre Yedlin’e ilk 11’de yer vereceği belirtildi.

Sahaya çıkması beklenen 10 oyuncunun belirlendiği derbi için açıklamalar yapılırken Galatasaray’ın muhtemel 11’inde Arda Turan, Emre Kılınç ve Etebo arasında bir seçim yapılması gerektiği açıklandı. Maç öncesi son antrenmanını Florya’da yapan Galatasaray maça hazır olduklarını açıkladı.