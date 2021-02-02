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Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'in net maaşı açıklandı!

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için büyük çaba sarf ederek kadrosuna katmayı başardığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in maaşı açıkladı. Galatasaray tarafından yapılan açıklamalarda oyuncunun yıllık maaşları belirtildi.

02 Şubat 2021 Salı 01:42
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'in net maaşı açıklandı!
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Galatasaray’ın ara transfer döneminde büyük uğraşlar sonucunda Zamalek’ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed İstanbul’a geldi. 1,5 yıllığına kiralanan 23 yaşında ki forvet oyuncusunun maliyeti ve Galatasaray’dan alacağı net maaşı açıklandı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada Mustafa Muhammed’in 2020 – 2021 ve 2021 – 2022 yılında Galatasaray’da forma giyeceği belirtildi.

Kiralık ücreti olarak Zamalek’e 2 milyon dolar ödeme yapacağını duyuran Galatasaray 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon dolar daha ödeme yaparsa oyuncunun bonservisini alacak.

Mısırlı oyuncu sezonda kalan süreç için 400 bin dolar, 2021 – 2022 sezonunda 725 bin dolar maaş alacak denildi.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 01:42
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayZamalekMustafa MuhammedNet MaaşAçıklama
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