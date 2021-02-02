Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed'in net maaşı açıklandı!

Galatasaray’ın ara transfer döneminde büyük uğraşlar sonucunda Zamalek’ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed İstanbul’a geldi. 1,5 yıllığına kiralanan 23 yaşında ki forvet oyuncusunun maliyeti ve Galatasaray’dan alacağı net maaşı açıklandı.

Galatasaray tarafından yapılanda Mustafa Muhammed’in 2020 – 2021 ve 2021 – 2022 yılında Galatasaray’da forma giyeceği belirtildi.

Kiralık ücreti olarak Zamalek’e 2 milyon dolar ödeme yapacağını duyuran Galatasaray 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon dolar daha ödeme yaparsa oyuncunun bonservisini alacak.

Mısırlı oyuncu sezonda kalan süreç için 400 bin dolar, 2021 – 2022 sezonunda 725 bin dolar maaş alacak denildi.