Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin formayı giydi! Net maaşı açıklandı

Galatasaray’ın ara transfer dönemi sonlarına doğru aldığı ve teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği DeAndre Yedlin formayı giyerek poz verdi. Aynı zamanda Yedlin’in maaşı kamuoyu ile paylaşıldı.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United takımından alınanoyuncusu kadroya katıldı. Galatasaray kulübü tarafından yapılanlarda, ‘Profesyonel futbolcu DeAndre Yedlin ve Newcastle United ile futbolcunun bonservissiz transfer edilmesinde anlaşma sağlanmıştır. 2020 – 2021 sezonu ile birlikte 2,5 sezon anlaşma sağlanmıştır.’ Açıklaması yapıldı.

Galatasaray kulübü aynı zamanda oyuncunun maaşını da açıkladı. Yedlin Süper Lig’in geri kalanında 350 bin Euro, 2021 – 2022 sezonunda 1 milyon 150 bin Euro ve 2022 – 2023 sezonunda 1 milyon 100 bin Euro maaş ödemesi yapacağını açıkladı.

ABD’de kariyerine başlayan 27 yaşında ki DeAndre Yedlin 2014 yılında Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Sunderland ve son olarak Newcastle United takımlarında görev aldı. İngiltere liginde 109 maça, Championship’te 27 maça çıkan ABD’li bek milli formayı da 62 kez terletmiştir.