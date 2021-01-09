İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...

Galatasaray'ın Yeni Malatyasporlu oyuncu Youssouf Ndayishimiye'ye yaptığı teklif reddedildi!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray eli boş dönmeye devam ediyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 22 yaşında ki orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'ye 3 milyon Euroluk teklif yapan Galatasaray'ın teklifinin reddedildiği açıklandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:12
Galatasaray'ın Yeni Malatyasporlu oyuncu Youssouf Ndayishimiye'ye yaptığı teklif reddedildi!
Takip Et:

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor’da forma giyen Youssouf Ndayishimiye için teklifte bulundu. Yeni Malatyaspor’a yapılan teklif 3 milyon Euroluk teklif reddedilirken Yeni Malatyaspor’un takas talep ettiği ve teklifin Galatasaray tarafından reddedildiği açıklandı.

Orta saha transferi yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray’da asıl amaç olarak ligi tanıyan ve ücreti düşük oyunculara yönelmek istenirken Berat Özdemir’in Trabzonspor’a transferi sonrasında İrfan Can’ı kadrosuna katmak için uğraşan aynı zamanda geçen sezon takımda olan Jean Michael Seri’yi bekleten Galatasaray, Yeni Malatyasporlu oyuncuya teklif götürdü.

3 milyon Euro teklif edildi

22 yaşında ki Youssouf Ndayishimiye için 3 milyon Euro teklif götüren Galatasaray’ın teklifi reddedildi. İrfan Can transferinde olduğu gibi takas artı para teklif eden Galatasaray’ın teklifi reddedilirken yine olumsuz cevap ile karşılaşıldı.

Galatasaray’a ek olarak Belçika’dan Anderlecht ve Fransa’dan St. Etienne’in ilgilendiği Ndayishimiye, Yeni Malatyaspor’da kalmak istediğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni MalatyasporTransferReddedildiYoussouf Ndayishimiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftara beklenmedik cevap!
Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftara beklenmedik cevap!
Gaziantep'in serisi Sivas'ta sona erdi! Sivasspor 2-1 Gaziantep FK
Gaziantep'in serisi Sivas'ta sona erdi! Sivasspor 2-1 Gaziantep FK
Monaco teknik direktörü Niko Kovac
Monaco teknik direktörü Niko Kovac "Onyekuru planlamada yok"
Radamel Falcao Galatasaray yönetiminin ayrılık teklifine olumsuz yanıt verdi
Radamel Falcao Galatasaray yönetiminin ayrılık teklifine olumsuz yanıt verdi
Beşiktaş'ta Adolfo Gaich sesleri yükselmeye başladı!
Beşiktaş'ta Adolfo Gaich sesleri yükselmeye başladı!
Kemal Ademi Kayseri yolcusu
Kemal Ademi Kayseri yolcusu

Popüler Haberler

iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
TC ile SGK rapor parası nasıl sorgulanır? Tc kimlik no ile rapor parası sorgulama
Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar! FB - GS Derbi maçı şifresiz kanalları
Slumpflasyon, depresyon, resesyon, stagflasyon ve deflasyon ekonomik terimleri ne demektir? 2020 Türkiye ekonomisi IMF tahmini nasıl?
Fox Tv The Taste Türkiye Yarışması Jürileri Kimler?
PlayStation 5 Türkiye satış fiyatı ne kadar? PS 5 CD'siz ve CD takılabilir versiyonu fiyatları
Turkcell bayilik açma şartları ve detayları
Bugün kimin maçı var? 9 Ocak 2021 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Kayıt belgesi nedir? Kayıt belgesi ne işe yarar?
Evlilik sebebiyle işten ayrılan kişiler tazminat alabilir mi? Tazminat almak için başvurulması gereken yerler ve işlemler
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2021
Bordo bereli askerlerin görevleri nelerdir? Nasıl bordo bereli asker olunur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.