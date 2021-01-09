Galatasaray'ın Yeni Malatyasporlu oyuncu Youssouf Ndayishimiye'ye yaptığı teklif reddedildi!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor’da forma giyen Youssouf Ndayishimiye için teklifte bulundu. Yeni Malatyaspor’a yapılan teklif 3 milyon Euroluk teklif reddedilirken Yeni Malatyaspor’un takas talep ettiği ve teklifin Galatasaray tarafından reddedildiği açıklandı.
3 milyon Euro teklif edildi
22 yaşında ki Youssouf Ndayishimiye için 3 milyon Euro teklif götüren Galatasaray’ın teklifi reddedildi. İrfan Can transferinde olduğu gibi takas artı para teklif eden Galatasaray’ın teklifi reddedilirken yine olumsuz cevap ile karşılaşıldı.
Galatasaray’a ek olarak Belçika’dan Anderlecht ve Fransa’dan St. Etienne’in ilgilendiği Ndayishimiye, Yeni Malatyaspor’da kalmak istediğini açıkladı.
Son Güncelleme: 09.01.2021 16:12