Galatasaray'ın Yeni Malatyasporlu oyuncu Youssouf Ndayishimiye'ye yaptığı teklif reddedildi!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor’da forma giyen Youssouf Ndayishimiye için teklifte bulundu. Yeni Malatyaspor’a yapılan teklif 3 milyon Euroluk teklif reddedilirken Yeni Malatyaspor’un takas talep ettiği ve teklifin Galatasaray tarafından reddedildiği açıklandı.

3 milyon Euro teklif edildi

Orta saha transferi yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray’da asıl amaç olarak ligi tanıyan ve ücreti düşük oyunculara yönelmek istenirken Berat Özdemir’in Trabzonspor’a transferi sonrasında İrfan Can’ı kadrosuna katmak için uğraşan aynı zamanda geçen sezon takımda olan Jean Michael Seri’yi bekleten Galatasaray, Yeni Malatyasporlu oyuncuya teklif götürdü.

22 yaşında ki Youssouf Ndayishimiye için 3 milyon Euro teklif götüren Galatasaray’ın teklifi reddedildi. İrfan Can transferinde olduğu gibi takas artı para teklif eden Galatasaray’ın teklifi reddedilirken yine olumsuz cevap ile karşılaşıldı.

Galatasaray’a ek olarak Belçika’dan Anderlecht ve Fransa’dan St. Etienne’in ilgilendiği Ndayishimiye, Yeni Malatyaspor’da kalmak istediğini açıkladı.