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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu kesinleşti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Açıklamalarda Arda Turan, Ryan Donk, Falcao, Feghouli kafilede yer almazken takım kadrosu taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

12 Ocak 2021 Salı 20:09
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu kesinleşti!
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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi kadroları merak edilmeye devam ederken Galatasaray’ın kadrosu belli oldu.

Son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın maç kadrosu kesinleşti. Hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde devam Galatasaray son antrenmanı sonrasında maça hazır olduklarını açıkladı.

Kondisyon çalışmalarına devam eden Sofiane Feghouli, İspanya’da 2 hafta tedavi görecek olan Radamel Falcao, talihsiz olay sonrasında hastanede olan Omar Elabdellaou, Arda Turan ve Ryan Donk’un takım kadrosunda olmayacağı açıklandı.

Malatya’ya gitmek üzere yola çıkan Galatasaray kafilesinde bulunan isimler ise;

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozonwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk olarak açıklandı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayZiraat Türkiye KupasıYeni MalatyasporSon 16Maç Kadrosu
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