Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim kararını duyurdu!

Dün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde aldığı oylarla Galatasaray Spor Kulübünün 38. başkanı seçilen Burak Elmas, bugün ilk icraatini gerçekleştirdi ve takının teknik direktör anlaşmasını yaptı. Sosyal medya hesabından anlaşmayla ilgili bir açıklama yapan Elmas, takımı yine tecrübeli hoca Fatih Terim'in çalıştırmaya devam edeceğini bildirdi.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını ve tecrübeli hocayla yeniden anlaşma sağlayarak takımı çalıştırmaya devam edeceğini belirten Başkan Elmas, Fatih Terim'in yarın takım oyuncularıyla Florya'da idmana çıkacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından anlaşmayı duyuran Başkan Burak Elmas, Galatasaray'ın teknik direktörünün her zaman Galatasaraylı Fatih Terim olduğunu ve bu saatten sonra mazbata ve mukavele gibi seremonilerle kaybedecek zamanları olmadığını ifade ederek konuşmasının devamında 'Yapacak çok işimiz var' dedi.