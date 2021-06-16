Galatasaray’ın transfer listesi sızdırıldı

Yeni sezonun kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da hedef üç kulvarda mücadele edebilecek, geniş bir kadro kurmak. Kontratı sona eren Fatih Terim’in bıraktığı transfer listesindeki isimlerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Listede West Ham’dan Balbuena, Real Betis’den Tello, Spezia’dan Erlic, Lazio’dan eski Fenerbahçeli Muriqi, Inter’den Arturo Vidal gibi isimler yer alıyor. Özellikle Balbuena ve Tello için şartların zorlanacağı ifade ediliyor. Bu isimlerin tamamına teklifler iletildi. Bazı futbolcularla ücret konusunda sorunlar yaşanırken, bu sorunların çözümü için yeni yönetimin belli olacağı başkanlık seçimlerinin bekleneceği öğrenildi.

Bugün yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray’ın rakibi Hollanda’dan PSV Eindhoven ile eşleşti. Sarı kırmızılılar ilk maçı 20-21 Temmuz’da deplasmanda, rövanş maçını ise 27-28 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak.