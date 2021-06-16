Galatasaray’ın transfer listesi sızdırıldı

Yeni sezonun kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da hedef üç kulvarda mücadele edebilecek, geniş bir kadro kurmak. Kontratı sona eren Fatih Terim’in bıraktığı transfer listesindeki isimlerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Bugün yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray’ın rakibi Hollanda’dan PSV Eindhoven ile eşleşti. Sarı kırmızılılar ilk maçı 20-21 Temmuz’da deplasmanda, rövanş maçını ise 27-28 Temmuz’da İstanbul’da oynayacak.
Son Güncelleme: 16.06.2021 18:26