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Galatasaray'ın teknik hocası Fatih Terim'in PFDK'ya sevkine karar verildi

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasından oynana maç sırasında yaptığı hakaret nedeniyle teknik hoca Fatih Terim'in PFDK'ya sevkine karar verildiği öğrenildi.

23 Mart 2021 Salı 22:00
Galatasaray'ın teknik hocası Fatih Terim'in PFDK'ya sevkine karar verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı hukuk müşavirliği tarafından alınan bir kararda Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik hocası Fatih Terim ile yardımcı olarak görev yapan Ümit Davala'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği bildirildi. PFDK'ya sevkiyle ilgili gerekçe olarak ta Çaykur Rizespor maçında yaptığı 'hakaret' ihlali belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor'u kendi evinde ağırlayıp 4-3 galip olarak çıktığı maç sırasında teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'nın maç sırasında 'hakaret' ihlali gerçekleştirmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilmişlerdi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda ise içi tecrübeli ismin karşılaşma sırasında talimatlara aykırı davrandığı tespit edildi.  

TFF'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile aynı kulübün antrenörü olarak görev yapan Ümit Davala'nın aynı müsabakada gösterdikleri 'hakareti' ihlali sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın da işlenen 41'inci madde gereğinde 23.03.2021 tarihi itibariyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimPfdk
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