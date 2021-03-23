Galatasaray'ın teknik hocası Fatih Terim'in PFDK'ya sevkine karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı hukuk müşavirliği tarafından alınan bir kararda Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik hocası Fatih Terim ile yardımcı olarak görev yapan Ümit Davala'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği bildirildi. PFDK'ya sevkiyle ilgili gerekçe olarak ta Çaykur Rizespor maçında yaptığı 'hakaret' ihlali belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor'u kendi evinde ağırlayıp 4-3 galip olarak çıktığı maç sırasında teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'nın maç sırasında 'hakaret' ihlali gerçekleştirmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilmişlerdi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda ise içi tecrübeli ismin karşılaşma sırasında talimatlara aykırı davrandığı tespit edildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile aynı kulübün antrenörü olarak görev yapan Ümit Davala'nın aynı müsabakada gösterdikleri 'hakareti' ihlali sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın da işlenen 41'inci madde gereğinde 23.03.2021 tarihi itibariyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.