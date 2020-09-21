İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Galatasaray'ın tartışılan ismi Belhanda takımda kalabilir

Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir’i 2-0’la geçen Galatasaray’da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılı ekipte eleştirilerin hedefi olan Belhanda ise performansıyla öne çıktı. Belhanda’nın yükselen formu gönderilmesi beklenen oyuncu hakkında fikir değişikliğine neden olabilir.

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:20
Galatasaray'ın tartışılan ismi Belhanda takımda kalabilir
Takip Et:


Sarı kırmızılı takımın geçen sezon en çok tartışılan ismi olan Belhanda yeni sezonda çıktığı 3 maçta gösterdiği performansla beğenileri topladı. Belhanda transfer sezonunda takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan biri konumundayken gösterdiği performansla kafaları karıştırdı. Sarı kırmızılı ekibin halen orta sahaya takviye yapamaması da Belhanda’nın takımda kalmasını gündeme getirdi.

30 yaşındaki oyuncu 3 maçta gösterdiği performansı Başakşehir maçında attığı golle taçlandırırken övgüleri de topladı. Teknik direktör Fatih Terim’de Gaziantep maçı sonrası kadroda bulunan her oyuncuyu değerlendireceği söylemesi Belhanda’nın takımda kalacağı yönünde yorumlandı.



Son Güncelleme: 21.09.2020 16:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BelhandaGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da Saracchi sakatlandı! Uruguaylı sol bek derbide olmayabilir!
Galatasaray'da Saracchi sakatlandı! Uruguaylı sol bek derbide olmayabilir!
14. TÜBAD turnuvasında şampiyon belli oldu! Fenerbahçe Beko 94-72 Darüşşafaka Tekfen
14. TÜBAD turnuvasında şampiyon belli oldu! Fenerbahçe Beko 94-72 Darüşşafaka Tekfen
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan korona virüse yakalandı
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan korona virüse yakalandı
37 dakikada pilini dolduran telefon OPPO Reno4 SE 5G!
37 dakikada pilini dolduran telefon OPPO Reno4 SE 5G!
Marcelo Saracchi Medipol Başakehir maçında sakatlandı
Marcelo Saracchi Medipol Başakehir maçında sakatlandı
Galatasaray'da orta sahaya Sami Khedira bombası
Galatasaray'da orta sahaya Sami Khedira bombası

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek
TRT EBA canlı dersler ne zaman? EBA haftalık ders programı nasıl?
Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!
Masterchef'in yeni yarışmacısı Walison Fonseca kimdir?
Deliha filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
KYK 1000 Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları
Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Rüyada su görmek ne demektir? Rüyada su görmenin anlamı ve tabiri
Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef ne zaman başlıyor? BLUTV Alef dizisinden yeni fragman yayınlandı!
Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı sınırları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Eylül 2020 Pazartesi
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 21 Eylül 2020 Pazartesi
Altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 21 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
A101 indirimli ürünleri 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 Aktüel kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.