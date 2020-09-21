Galatasaray'ın tartışılan ismi Belhanda takımda kalabilir

Sarı kırmızılı takımın geçen sezon en çok tartışılan ismi olanyeni sezonda çıktığı 3 maçta gösterdiği performansla beğenileri topladı. Belhanda transfer sezonunda takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan biri konumundayken gösterdiği performansla kafaları karıştırdı. Sarı kırmızılı ekibin halen orta sahaya takviye yapamaması da Belhanda’nın takımda kalmasını gündeme getirdi.

30 yaşındaki oyuncu 3 maçta gösterdiği performansı Başakşehir maçında attığı golle taçlandırırken övgüleri de topladı. Teknik direktör Fatih Terim’de Gaziantep maçı sonrası kadroda bulunan her oyuncuyu değerlendireceği söylemesi Belhanda’nın takımda kalacağı yönünde yorumlandı.