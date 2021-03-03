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Galatasaray’ın serisi Ankara’da son buldu

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Ankaragücü deplasmanında 2-1 yenilen Galatasaray’ın 8 maçlık galibiyet serisi son buldu. Ankaragücü ise hayati bir 3 puan aldı. İşte maç ile ilgili detaylar...

03 Mart 2021 Çarşamba 21:11
Galatasaray’ın serisi Ankara’da son buldu
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Spor Toto Süper Lig’de heyecan 28. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün son maçında karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Galatasaray mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Ankaragücü oldu. Rakibini 2-1 ile geçen Ankaragücü, küme düşme mücadelesinde hayati bir 3 puan aldı. Haftaya lider başlayan Galatasaray ise 8 maç aranın ardından ilk mağlubiyetini aldı.

Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golleri, İbrahim Akdağ ve Saba Lobzhanidze kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise uzatma dakikalarında genç oyuncu Kerem’den geldi. Galatasaray’ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed ise 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haftaya 20 puanla ligin son sırasında giren Ankaragücü, bu sonuçla puanını 23 yaptı ve 19. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 57 puanda kaldı ve zirveyi Beşiktaş ile paylaşmak durumunda kaldı.

Ankaragücü sıradaki maçını 7 Mart Pazar günü Karagümrük ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray ise aynı gün evinde Sivasspor’u ağırlayacak.



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayAnkaragücü
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