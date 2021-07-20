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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılıların bu turu geçmesi halinde muhtemel rakibi belli oldu. Fatih Terim ve öğrenciler Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak adına zorlu bir sürece girecek.

20 Temmuz 2021 Salı 04:57
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakibi belli oldu
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Geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım için ön eleme oynamaya hak kazanan Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı ekip PSV maçı kazanması ve turu geçmesi halinde ise iki eleme turuna daha çıkacak. Galatasaray PSV maçının ardından muhtemel rakipleri ise belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda karşılaşacak olan Celtic- Midtjylland maçının galibiyle eşleşecek.

Bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşen Şampiyonlar Ligi 3 eleme turu kuralarına göre sarı kırmızılıların muhtemel rakibi belli oldu. Üçüncü eleme turu maçları 3-4 Ağustos tarihlerine oynanacak. Rövanş maçları ise 10 Ağustos’ta başlayacak.

Galatasaray PSV maçını kazanması halinde 3-4 Ağustos tarihlerinde Celtic – Midtjylland maçının kazananın ile karşılaşacak. Fatih Terim ve öğrencileri eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Tecrübeli teknik adam oyuncularına her fırsatta bu maçların önemini anlatıyor.


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:57
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiPSVGalatasarayCeltic
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