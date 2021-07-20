Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakibi belli oldu

Geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım için ön eleme oynamaya hak kazanan Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı ekip PSV maçı kazanması ve turu geçmesi halinde ise iki eleme turuna daha çıkacak. Galatasaray PSV maçının ardından muhtemel rakipleri ise belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda karşılaşacak olan- Midtjylland maçının galibiyle eşleşecek.

Bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşen Şampiyonlar Ligi 3 eleme turu kuralarına göre sarı kırmızılıların muhtemel rakibi belli oldu. Üçüncü eleme turu maçları 3-4 Ağustos tarihlerine oynanacak. Rövanş maçları ise 10 Ağustos’ta başlayacak.

Galatasaray PSV maçını kazanması halinde 3-4 Ağustos tarihlerinde Celtic – Midtjylland maçının kazananın ile karşılaşacak. Fatih Terim ve öğrencileri eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Tecrübeli teknik adam oyuncularına her fırsatta bu maçların önemini anlatıyor.