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Galatasaray’ın ön eleme rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray’ın rakibi kim oldu? Gelin temsilcimizin rakibini tanıyalım.

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:05
Galatasaray’ın ön eleme rakibi belli oldu!
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Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin 2. Ön eleme turunda mücadele edecek olan Galatasaray’ın rakibi bugün gerçekleşen kura sonucunda PSV Eindhoven oldu. Sarı kırmızılıların ilk maçı 20-21 Temmuz iken rövanş mücadelesi 27-28 Temmuz’da gerçekleşecek.

Rakip Eindhoven

PSV, geçtiğimiz sene Hollanda Eredivisie’yi Ajax’ın arkasında 72 puanla bitirerek ön elemeye katılma hakkı kazandı. Hollanda takımının antrenörlüğünde Fenerbahçe’yle de adı geçen Roger Schmidt bulunmakta.


Son Güncelleme: 16.06.2021 14:05
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlar Ligi
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