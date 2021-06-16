Galatasaray’ın ön eleme rakibi belli oldu!

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:05
Şampiyonlar Ligi
temsilcilerimizin 2. Ön eleme turunda mücadele edecek olan Galatasaray
’ın rakibi bugün gerçekleşen kura sonucunda PSV Eindhoven oldu. Sarı kırmızılıların ilk maçı 20-21 Temmuz iken rövanş mücadelesi 27-28 Temmuz’da gerçekleşecek.
Rakip Eindhoven
PSV, geçtiğimiz sene Hollanda Eredivisie’yi Ajax’ın arkasında 72 puanla bitirerek ön elemeye katılma hakkı kazandı. Hollanda takımının antrenörlüğünde Fenerbahçe’yle de adı geçen Roger Schmidt bulunmakta.
Son Güncelleme: 16.06.2021 14:05
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