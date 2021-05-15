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Galatasaray’ın muhtemel 11’i belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 42. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Mücadele öncesinde Galatasaray’ın muhtemel 11’i belli oldu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:52
Galatasaray’ın muhtemel 11’i belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’in 42. haftasına, yani son haftasına giriliyor. Üst sıralardaki takımlar şampiyonluk mücadelesi için kıyasıya bir rekabet haline girerken, alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadeleleri büyük bir heyecanla devam ediyor. Son haftaya girilirken Galatasaray, lider Beşiktaş ile aynı puanı paylaşıyor. Beşiktaş, Galatasaray’dan iki averaj üstün olduğu için lider konumda bulunuyor. Spor Toto Süper Lig’in 42. haftasında Galatasaray kendi evinde yeni Malatyaspor‘u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu. Galatasaray’ın kalesini efsane isim Muslera koruyacak. Defansta Yedlin, Donk, Marcão ve Saracchi oynayacak. Orta sahada Taylan, Fenandes, Babel, Emre Akbaba ve Kerem oynayacak. Forvette ise Mustafa Mohamed oynuyor. Galatasaray’ın bu maçı açık ara farkla kazanması gerekiyor. Aksi takdirde şampiyonluk şansı bulunmuyor. Bu açıdan sarı kırmızılı ekip şampiyon olmak için elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacak. Sarı kırmızılılar için en büyük avantaj maçı kendi evinde oynuyor olmaları olacak.


Son Güncelleme: 15.05.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Malatyaspor
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