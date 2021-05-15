Galatasaray’ın muhtemel 11’i belli oldu

Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu. Galatasaray’ın kalesini efsane isim Muslera koruyacak. Defansta Yedlin, Donk, Marcão ve Saracchi oynayacak. Orta sahada Taylan, Fenandes, Babel, Emre Akbaba ve Kerem oynayacak. Forvette ise Mustafa Mohamed oynuyor. Galatasaray’ın bu maçı açık ara farkla kazanması gerekiyor. Aksi takdirde şampiyonluk şansı bulunmuyor. Bu açıdan sarı kırmızılı ekip şampiyon olmak için elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacak. Sarı kırmızılılar için en büyük avantaj maçı kendi evinde oynuyor olmaları olacak.
Son Güncelleme: 15.05.2021 11:52