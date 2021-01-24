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Galatasaray'ın Mbaye Diagne için yaptığı itiraz reddedildi! PFDK Diagne'nin cezasını onayladı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gören Mbaye Diagne için yönetimin yaptığı itirazlar reddedildi. Diagne'nin cezası PFDK tarafından onaylanırken taraftarlar Diagne'nin kaç maç ceza aldığını araştırmaya başladı.

24 Ocak 2021 Pazar 01:24
Galatasaray'ın Mbaye Diagne için yaptığı itiraz reddedildi! PFDK Diagne'nin cezasını onayladı!
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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonlarda Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında aldığı ancak hiçbir zaman istenilen performansı veremeyen Diagne’nin Beşiktaş maçında Montero ile girdiği mücadelede kırmızı kart görmesi eleştirilere neden olmuştur. Gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK’ya sevk edilen oyuncunun cezası kesinleşti.

Galatasaray yönetiminin Diagne için PFDK’ya yaptığı itiraz reddedilirken Mbaye Diagne’nin 2 maçlık maçlardan men cezası onandı.

Ayrıca PFDK tarafından yapılan açıklamalarda Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ’ın 30 gün haklardan mahrumiyeti ve 50 bin TL’lik cezasının da onandığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 01:24
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GalatasarayDiagnePfdkCezaOnayKaç Maç
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