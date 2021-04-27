İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki arazisine şok baskın! Silahları gösterip hafriyat döktüler..

Galatasaray'ın Kemerburgaz'da bulunan arazisinde geçtiğimiz cumartesi günü bir maden firmasına bağlı grup baskın düzenledi. Silahları olduğu belirlenen grup, araziye gelerek iki kamyon dolusu hafriyatları silahlarını göstererek döktü.

27 Nisan 2021 Salı 13:31
Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki arazisine şok baskın! Silahları gösterip hafriyat döktüler..
Takip Et:

Galatasaray Spor Kulübünün 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanarak aldığı ve 17 gün gün önce Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticilerin lansmanını yaparak tanıttığı Kemerburgaz'daki arazisine geçtiğimiz günlerde bir baskın yapıldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübe tesis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesine bağlı olduğu anlaşılan bir grubun tesisin olduğu yere cumartesi akşam saat 18.00 sıralarında 10 kişiyle geldiği ve Kemerburgaz Tesisleri'nin içine zorla içeri girdiği bildirildi.

Kapıları kırarak içeri giren gruba güvenlik görevlileri dur diyemezken bir taraftan engel olmaya çalıştılar. Fakat grup bellerindeki silahları gösterip görevlileri kendilerinden uzaklaştırırken kulübün arazisine birlikte geldikleri 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatının döktüler.

Yaşanan bu gelişmelerin ardında olaydan haberdar olan Başkan Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak durumu kendilerine iletti. Valinin yönlendirmesi sonrası devreye emniyet güçleri girerken yapılan söz konusu baskına ilişkin hemen soruşturma başlatıldı. Arazinin içine dökülen 2 kamyon hafriyat temizlendikten sonra maden işletmesi ve işletmeye bağlı olduğu belirlenen kişilerle ilgili hukuki süreç başlatıldı. Galatasaray, yönetimi güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilerek gerçekleştirilen baskınla ilgili kulüp avukatlarının savcılığa başvurduğu bilgisini paylaşırken olayın süreci ile ilgili detaylı bir bilgi vermedi.




Son Güncelleme: 27.04.2021 13:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKemerburgazTesisSİLAHLI BASKIN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Futbol maçları oynanacak mı?
Futbol maçları oynanacak mı?
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? TV 27 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 25 Nisan 2021 Pazar
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2021 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur’u kim canlandırıyor? Nizamettin Özkaya'nın biyografisi
Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
27 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2021
Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.