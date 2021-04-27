Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki arazisine şok baskın! Silahları gösterip hafriyat döktüler..

Galatasaray Spor Kulübünün 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanarak aldığı ve 17 gün gün önce Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticilerin lansmanını yaparak tanıttığı Kemerburgaz'daki arazisine geçtiğimiz günlerde bir baskın yapıldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübe tesis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesine bağlı olduğu anlaşılan bir grubun tesisin olduğu yere cumartesi akşam saat 18.00 sıralarında 10 kişiyle geldiği ve Kemerburgaz Tesisleri'nin içine zorla içeri girdiği bildirildi.

Kapıları kırarak içeri giren gruba güvenlik görevlileri dur diyemezken bir taraftan engel olmaya çalıştılar. Fakat grup bellerindeki silahları gösterip görevlileri kendilerinden uzaklaştırırken kulübün arazisine birlikte geldikleri 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatının döktüler.

Yaşanan bu gelişmelerin ardında olaydan haberdar olan Başkan Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak durumu kendilerine iletti. Valinin yönlendirmesi sonrası devreye emniyet güçleri girerken yapılan söz konusu baskına ilişkin hemen soruşturma başlatıldı. Arazinin içine dökülen 2 kamyon hafriyat temizlendikten sonra maden işletmesi ve işletmeye bağlı olduğu belirlenen kişilerle ilgili hukuki süreç başlatıldı. Galatasaray, yönetimi güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilerek gerçekleştirilen baskınla ilgili kulüp avukatlarının savcılığa başvurduğu bilgisini paylaşırken olayın süreci ile ilgili detaylı bir bilgi vermedi.