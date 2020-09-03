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Galatasaray'ın istediği oyuncu Yeni Malatyaspor ile anlaşma imzaladı!

Son 2 senedir adı sık sık Galatasaray ile anılan 23 yaşında ki genç forvet Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor ile her koşulda anlaştı. Transferin ilerleyen günlerde duyurulacağı ve resmi imzaların atılacağı belirtilirken açıklama Yeni Malatyaspor yetkililerinden geldi.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:16
Galatasaray'ın istediği oyuncu Yeni Malatyaspor ile anlaşma imzaladı!
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Transfer sezonunun başında adı Galatasaray ile sık anılan ancak bir türlü anlaşmaya varılamayan Benjamin Tetteh ile ilgili yeni bir gelişme yayınlandı. Galatasaray’ın uzun süredir takipte olduğu ancak sözleşme imzalayamadığı Tetteh Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı.


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İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Sparta Prag’ta top koşturan Gana asıllı 23 yaşında ki forvet oyuncusu ile geçen seneden beri Galatasaray haberleri yapılırken oyuncunun bu sene Yeni Malatyaspor ile her konuda anlaştığı belirtildi.

1.93 boyu ile hava toplarında çok başarılı olan forvet oyuncusunun kısa süre içerisinde Malatyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 03.09.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Benjamin TettehGalatasarayYeni Malatyaspor
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