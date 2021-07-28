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Galatasaray’ın istediği Morutan için istenen bonservis bedeli açıklandı

Transferde atağa kalkan Galatasaray’da son olarak Olimpiu Morutan ismi gündeme geldi. Steaua Bükreş Başkanı Morutan için istediği bonservis bedelini açıkladı. Galatasaray yönetimi Morutan için bastırıyor.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:29
Galatasaray’ın istediği Morutan için istenen bonservis bedeli açıklandı
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Transferde özellikle son hafta içinde yaptığı üç transferle dikkat çeken Galatasaray durmak bilmiyor. Birçok ismi gündemine alan Galatasaray, Fatih Terim’in transferlerin devamı gelecek açıklamasının ardından gözler Morutan’a çevrildi.

Steaua Bükreş forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncu Morutan’ı beğendiğini ifade eden Fatih Terim bu transfer için uğraştıklarını da söylemişti.

10 milyon Euro istiyor

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Romanya basının önemli ismi Emanuel Roşu’ya verdiği röportajda Galatasaray’dan teklif almadıklarını ifade ederken Morutan’ı almak isteyen kulübün 10 milyon Euro vermesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray yönetimi 10 milyon Euro gibi bir bedeli vermekte zorlansa da, oyuncunun Galatasaray’da oynamak istediğini belirtmesinin ardından görüşmelerde sıkı bir pazarlığa girişecek.


Son Güncelleme: 28.07.2021 14:29
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GalatasaratMorutan
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