Galatasaray’ın istediği Morutan için istenen bonservis bedeli açıklandı

Transferde özellikle son hafta içinde yaptığı üç transferle dikkat çeken Galatasaray durmak bilmiyor. Birçok ismi gündemine alan Galatasaray, Fatih Terim’in transferlerin devamı gelecek açıklamasının ardından gözler Morutan’a çevrildi.

10 milyon Euro istiyor

Steaua Bükreş forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncu Morutan’ı beğendiğini ifade eden Fatih Terim bu transfer için uğraştıklarını da söylemişti.

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Romanya basının önemli ismi Emanuel Roşu’ya verdiği röportajda Galatasaray’dan teklif almadıklarını ifade ederken Morutan’ı almak isteyen kulübün 10 milyon Euro vermesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray yönetimi 10 milyon Euro gibi bir bedeli vermekte zorlansa da, oyuncunun Galatasaray’da oynamak istediğini belirtmesinin ardından görüşmelerde sıkı bir pazarlığa girişecek.