Galatasaray'ın ilgilendiği milli yıldıza Beşiktaş kancayı taktı!

Ara transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’da Salih Uçan sesleri yükselmeye devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı.

Alanyaspor’da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Salih Uçan’ın adı sık sık Galatasaray ile anılırken’ın araya girdiği öğrenildi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın istediği Salih Uçan için girişimlerin başladığı açıklanırken Salih Uçan’ın Josef de Souza ve Mensah’a yardımcı olması beklenirken Atiba’yı da yedekleyeceği açıklandı.

Galatasaray ilgileniyordu

Ara transfer dönemi başlamadan önce adı sık sık Galatasaray ile anılan Salih Uçan için girişimlerin başladığı belirtilirken Beşiktaş’ın araya girmesi oyuncunun maliyetini arttırabilir açıklamaları yapıldı.