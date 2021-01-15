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Galatasaray'ın ilgilendiği milli yıldıza Beşiktaş kancayı taktı!

Adı sık sık Galatasaray ile anılan transfer olacağı belirtilen Salih Uçan'a Başiktaş talip oldu. Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Salih Uçan için girişimler başlarken Alanyaspor'un teklifleri değerlendireceği ve oyuncusunu iyi bir bonservis ile satmak istediği açıklandı.

15 Ocak 2021 Cuma 15:49
Galatasaray'ın ilgilendiği milli yıldıza Beşiktaş kancayı taktı!
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Ara transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’da Salih Uçan sesleri yükselmeye devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı.

Alanyaspor’da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Salih Uçan’ın adı sık sık Galatasaray ile anılırken Beşiktaş’ın araya girdiği öğrenildi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın istediği Salih Uçan için girişimlerin başladığı açıklanırken Salih Uçan’ın Josef de Souza ve Mensah’a yardımcı olması beklenirken Atiba’yı da yedekleyeceği açıklandı.

Galatasaray ilgileniyordu

Ara transfer dönemi başlamadan önce adı sık sık Galatasaray ile anılan Salih Uçan için girişimlerin başladığı belirtilirken Beşiktaş’ın araya girmesi oyuncunun maliyetini arttırabilir açıklamaları yapıldı.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 15:49
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Anahtar Kelimeler:
Salih UçanBeşiktaşGalatasarayTransfer
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