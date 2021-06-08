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Galatasaray’ın gözü Mourinho’da

Gelecek sezonun kadrosunu kurma hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Roma’dan milli futbolcu Mert Çetin’i gündemine aldı. Sarı kırmızılıların gözü ise teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuncu hakkında vereceği kararda.

08 Haziran 2021 Salı 12:27
Galatasaray’ın gözü Mourinho’da
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde üç ön eleme oynayacak Galatasaray, sezonu erken açacak takımlar arasında yer alıyor. Bu nedenle transfer konusunda hızını arttıran yönetim, takımın her bölgesi için dünyada arayışlarını sürdürüyor. Savunma konusunda ise İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen milli oyuncumuz Mert Çetin’i takibe alındı. Sarı kırmızılı yönetim, Roma’da kaleci antrenörü olarak görev yapan Galatasaray’ın eski oyuncusu Morgan De Sanctis ile görüşerek genç oyuncu hakkında bilgi aldı.

Sezonu Hellas Verona’da tamamlayan Mert konusunda Galatasaray’ın kiralama teklifi sunduğu ifade ediliyor. 24 yaşındaki oyuncunun geleceğine ise Roma’nın çiçeği bununda teknik direktörü Jose Mourinho karar verecek. Mert’in Verona ile halen kiralık sözleşmesi bulunması nedeniyle, sarı lacivertli takımın da ikna edilmesi gerekiyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYıldırım Mert ÇetinRomaJose Mourinho
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