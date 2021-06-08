Galatasaray’ın gözü Mourinho’da

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde üç ön eleme oynayacak, sezonu erken açacak takımlar arasında yer alıyor. Bu nedenle transfer konusunda hızını arttıran yönetim, takımın her bölgesi için dünyada arayışlarını sürdürüyor. Savunma konusunda ise İtalya Serie A takımlarından’da forma giyen milli oyuncumuz Mert Çetin’i takibe alındı. Sarı kırmızılı yönetim, Roma’da kaleci antrenörü olarak görev yapan Galatasaray’ın eski oyuncusu Morgan De Sanctis ile görüşerek genç oyuncu hakkında bilgi aldı.

Sezonu Hellas Verona’da tamamlayan Mert konusunda Galatasaray’ın kiralama teklifi sunduğu ifade ediliyor. 24 yaşındaki oyuncunun geleceğine ise Roma’nın çiçeği bununda teknik direktörü Jose Mourinho karar verecek. Mert’in Verona ile halen kiralık sözleşmesi bulunması nedeniyle, sarı lacivertli takımın da ikna edilmesi gerekiyor.