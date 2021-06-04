Galatasaray’ın eski yıldızından itiraf!

Sahiden önemli takımlar

Tecrübeli oyuncu, “Ülkeye ilk geldiğim zaman kendimi fazlasıyla güzel hissettim ve kariyerimi burada sonlandırmayı düşünmüştü. Fakat kulüp idarecileri benim’da devam etmeme olumlu bakmadılar. Ligi sürekli takip ediyorum.hak ettiği şampiyonluğu aldı. Ghezzal gerçekten iyi bir dönemde” şeklinde konuştu.

Siyah Beyazlılara transfer olma durumuna olumlu baktığının sinyallerini veren forvet, “Asla Beşiktaş ya da Fenerbahçe’ye transfer olmam şeklinde konuşamam çünkü onlar sahiden önemli takımlar” ifadelerini kullandı.