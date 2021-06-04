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Galatasaray’ın eski yıldızından itiraf!

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyip gol krallığı unvanı da elde eden Batefimbi Gomis, hem neden ayrıldığını hem de Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Haziran 2021 Cuma 13:55
Galatasaray’ın eski yıldızından itiraf!
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Tecrübeli oyuncu, “Ülkeye ilk geldiğim zaman kendimi fazlasıyla güzel hissettim ve kariyerimi burada sonlandırmayı düşünmüştü. Fakat kulüp idarecileri benim Galatasaray’da devam etmeme olumlu bakmadılar. Ligi sürekli takip ediyorum. Beşiktaş hak ettiği şampiyonluğu aldı. Ghezzal gerçekten iyi bir dönemde” şeklinde konuştu.

Sahiden önemli takımlar

Siyah Beyazlılara transfer olma durumuna olumlu baktığının sinyallerini veren forvet, “Asla Beşiktaş ya da Fenerbahçe’ye transfer olmam şeklinde konuşamam çünkü onlar sahiden önemli takımlar” ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 04.06.2021 13:55
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Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi GomisGalatasarayBeşiktaşFenerbahçe
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