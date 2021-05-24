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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis takımı Al Hilal'ı şampiyonluğa taşıdı!

2018 yılında Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis takımını ikinci kez şampiyonluğa taşıdı. Ligin son haftasında Al Taawon'u evinde ağırlayan Al Hilal Gomis'in golü ile şampiyonluğunu ilan etti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:35
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis takımı Al Hilal'ı şampiyonluğa taşıdı!
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Galatasaray’dan Suudi Arabistan ekiplerinden Al – Hilal’e transfer olan Bafetimbi Gomis takımını şampiyonluğa taşıdı. Fransız golcü takımını ikinci kere şampiyonluğa taşırken takım tarafından büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan liginin son haftasında Al Taawon ile karşılaşan Al Hilal Bafetimbi Gomis’in golüyle maçı kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Gomis 2020 – 2021 sezonunda çıktığı 29 lig maçında 22 gol 4 asist katkısı sağlarken 35 yaşında ki usta golcünün takımın şampiyonluğunda ki yeri dikkat çekti.

2018 yılında Galatasaray’dan Al Hilal’e 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Gomis Suudi Arabistan ekibinde çıktığı toplam 123 maçta 93 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 02:35
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