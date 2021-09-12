Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat vefat etti!

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti. Geçen yıl koronavirüse yakalanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Yarsuvat, daha sonra iyileşerek taburcu olmuştu.

25 Ekim 2014 ve 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galatasaray’da başkanlık yapan Yarsuvat’ın vefatı Galatasaray camiasını oldukça üzdü. Yarsuvat’ın vefatı sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da taziye mesajları yayınladı.

Duygun Yarsuvat kimdir?

18 Ağusos 1937 yılında İstanbul’da doğdu. Duygun Yarsuvat, orta öğrenimini 1948-1957yılları Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitiminide İstanbul Üniversıtesi Hukuk Fakültesnde alarak 1961 yılında mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Yüksek lisans eğitimini calışmaları İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladı.1966 senesinde “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 senesindeyse “doçent”oldu. 1978 senesinde “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı teziyle “profesör” oldu.

1987-1988 ve 1996-1997yıllarında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliğinde bulundu. 1988 ve 1992 seneleri arasında Avrupa Konseyi Suc Sorunları Komitesinde Bilimsel Krminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve bu görevi dört yıl devam ettirdi. 1965 yılında beri İstanbul Barosuna kayıdı bulunan 1965 ve 1994yıllarında Yarsuvat Hukuk Burosunda avukalık yaptı. Evli, üç çocuk babası ve altı torunuda vardı.