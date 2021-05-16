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Galatasaray'ın Devler Ligi'nde karşısına gelecek olan muhtemel rakipler netlik kazandı!

Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunda ikinci olarak ligi sonlandıran Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılım göstermeye çalışacak olan Galatasaray'ın önünde iki ihtimal var. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni Manchester United kazanması halinde üçüncü ön eleme turundan Devler Ligi'ne girecek. Villarreal kazanması durumundaysa 3 tur geçmek için mücadele verecek. İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri…

16 Mayıs 2021 Pazar 17:43
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde karşısına gelecek olan muhtemel rakipler netlik kazandı!
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Manchester UnitedUEFA Avrupa Ligi'ni kazanması durumunda liginde de Şampiyonlar Ligi biletini aldığından dolayı ön eleme yerine direkt gruplara katılacak. Bundan dolayı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turu aşamasından katılacak ve sonrasında play-off turuna yükselmek için mücadele verecek.

Vıllarreal şansı zora sokuyor

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması durumunda liginde Şampiyonlar Ligi biletini alamadığından dolayı ön eleme aşamasında katılacak. Bundan dolayı Galatasaray, ikinci ön eleme turu aşamasından Devler Ligi'ne girecek. 3 tur geçmeye çalışarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmanın mücadelesini verecek.

Benfıca ve Shakhtar kâbusu

Galatasaray'ın iki ön eleme turunda kesin olarak netleşen üç rakibi bulunuyor. İkinci ön eleme turunda mücadele verirse Celtic, üçüncü ön eleme turunda mücadele verecekse de Benfica ve Shakhtar Donetsk karşısına gelecek.

Diğer ihtimaller

Diğer kesin olmayan rakipler için ise liglerinde aldıkları puanlara göre ihtimaller şu şekilde:

İskoçya ikincisi: Celtic

Çekya ikincisi: Sparta Prag/Jablonec

Hollanda ikincisi: PSV/ AZ Alkmaar

Avusturya ikincisi: Rapid Wien/Linz/Sturm Graz

Danimarka ikincisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag

Yukarıdaki rakiplere ek olarak;

Portekiz üçüncüsü: Benfica

Ukrayna ikincisi: Shakhtar Donetsk

Fransa 3'üncüsü: PSG/Monaco/Lyon

Rusya ikincisi: Spartak/ Lokomotiv

Belçika ikincisi: Brugge/ Genk/ Anderlecht/ Antwerp

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:43
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayManchester UnitedVillarealDevler LigiUEFAŞampiyonlar Ligi
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