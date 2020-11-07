Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 8. Haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte eksikler can sıkarken, geçen hafta kart cezası nedeniyle oynayamayan Radamel Falcao’nun bu haftada sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Öte yandan maç kadrosunda Marcao ve Saracchi dahil edildi.

Bugün Sivas’a uçacak olan Sarı kırmızılı ekibin Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan isimler ise şu şekilde;

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.