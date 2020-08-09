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Galatasaray'ın Cheikhou Kouyate ısrarı sürüyor

Galatasaray, orta saha alternatifleri içerisinden Cheikhou Kouyate sırarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulübün alternatiflere göre ilk olarak Kouyate transferini tamamlayacağı öne sürülüyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:29
Galatasaray'ın Cheikhou Kouyate ısrarı sürüyor
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Galatasaray, orta saha altenatifleri içerisindeki Cheikhou Kouyate transferi içerisinde Seri ile Benard Mensah’a nazaran çok daha hızlı bir şekilde ilerledi. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 30 yaşındaki Kouyate’nin kiralanması noktasında sarı kırmızılı ekibe olumlu dönüş yattı.


Crystal Palace’nin kiralama bedeline dair cüzi miktarda bir ücret talep edeceği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. İngiliz kulübünün tek şartı, yıllık ücretin tamamının karşılanması oldu.

Palace’ta yıllık 2.5 milyon Euro bedelle forma giyen Kouyate maaşının Galatasaray tarafından ödenmesi beklenmiyor. Galatasaraylı kulüp yöneticilerinin kontrat yükünü hafifletmeye çalıştığı aktarılıyor.

Hepsinden önce bitebilir

Sarı kırmızılı yönetim ilerleyen haftalarda düzenlenecek görüşmelerde Kouyate’nin yıllık ücretini 2 milyon Euro altına çekmeye çalışacağı belirtildi. Söz konusu transfer çalışmalarıyla ilgili gelişme yaşandığında Kouyate transferi gündemdeki diğer isimlere göre daha hızlı açıklanabilir.



Son Güncelleme: 09.08.2020 16:29
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayCheikhou KouyateCrystal Palace
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