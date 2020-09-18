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Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'yü 3-1 yenmesi sonrasında Play-Off turu öncesinde ki muhtemel rakipleri belli oldu. Gruplara kalabilmek için 2 maç daha yapması gereken Galatasaray'da 2 maçında kazanılması durumunda Avrupa Ligi gruplarında yer alacağı belirtildi.

18 Eylül 2020 Cuma 17:54
Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu!
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Geçtğimiz gün Neftçi Bakü’yü 3-1 ile geçen Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. Temsilcimiz Galatasaray EUFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunu geçmesi durumunda Williem II - Rangers galibi ile karşı karşıya gelecek.


Galatasaray’ın eleme turlarını geçerek Play-offl’lara kalması durumunda hangi rakipler ile karşılaşabileceği kesinleşmeye başladı.

İsviçre’nin Nyon şehrinde gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda Galatasaray’ın rakibi Hırvat takımı Hajduk Split oldu. Galatasaray Split ekibini yenerse Hollanda takımı Williem II ile İskoç Rangers takımının arasında oynanan maçın galibi ile oynayacak.

UEFA tarafından yapılan açıklamalar ile maçların seyircisiz oynanacağı kesinleşirken Play – Off turunun 1 Ekim 2020 Perşembe itibari ile başlayacağı belirtildi.

Gruplar öncesinde son maçlar olan Play – Off turu sonrasında kura çekimleri ile birlikte Avrupa Ligi grupları kesinleşecek.



Son Güncelleme: 18.09.2020 17:54
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPlay-offAvrupa Ligi
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