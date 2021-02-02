İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Galatasaray'ın ara transfer dönemi raporu!

Ara transfer döneminde kadrosunda ki eksikleri 5 isimle çözen Galatasaray'da pek çok taraftar kadroya katılan ve takımdan ayrılan isimleri araştırmaya başladı.

02 Şubat 2021 Salı 21:42
Galatasaray'ın ara transfer dönemi raporu!
Takip Et:

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci’yi ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırmasına rağmen 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray’da transfer döneminin nasıl geçtiği araştırılıyor. Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fenandes’i kadrosuna katan Galatasaray’da eksikler tamamlandı.

Takımdan ayrılan isimler de açıklanırken en fazla merak edilen isim West Bromwich’e kiralanan Mbaye Diagne oldu. Daha sonrasında Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram kiralık olarak gönderilirken takımdan bonservisi ile ayrılan tek isim Erencan Yardımcı oldu.

Galatasaray transferleri

Gelenler

Halil Dervişoğlu: Bedelsiz (Kiralık)

Henry Onyekuru: 650 bin Euro (Kiralık)

Mostafa Mohamed: 2 milyon Dolar (1 milyon 655 bin Euro) (1.5 sezon Kiralık)

Yedlin: Bedelsiz

Gedson Fenandes: 500 bin Euro (Kiralık)

Gidenler

Sekidika: Bedelsiz (Kiralık)

Ali Yavuz Kol: 75 bin TL (8 bin 620 Euro) (Kiralık)

Mbaye Diagne: 1 milyon 400 bin Sterlin (1 milyon 577 bin Euro) (Kiralık)

Emin Bayram: Bedelsiz (Kiralık)

Erencan Yardımcı: 4 milyon 200 bin TL (482 bin Euro)

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAra TransferGelenlerGidenlerAyrılanlarRaporTablo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın yayın hakkını aldı
Mesut Özil transferi sonrası Bild, Türkiye Kupası'nın yayın hakkını aldı
Fenerbahçe sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı!
Fenerbahçe sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı!
Antalya’ya giden Beşiktaş’a taraftarından coşkulu karşılama
Antalya’ya giden Beşiktaş’a taraftarından coşkulu karşılama
Inter-Juventus karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Inter-Juventus karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe’ye derbi öncesi şok! Luiz Gustavo sakatlandı
Fenerbahçe’ye derbi öncesi şok! Luiz Gustavo sakatlandı
Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü

Popüler Haberler

Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar hangileri? 2021 yılı 16 banka ile protokol imzaladı
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?
Askerlik süresi kaç ay, 18 ay oldu mu? 2021 Kısa ve uzun dönem askerlik süreleri
Telefondan silinen numaralar nasıl geri yüklenir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Onur Şan kimdir? Emin karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisinde Meryem karakterini Serpi Gül canlandırıyor
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
FOX TV'den Yeni Mucize Doktor Dizisi
KPSS B ile TÜBİTAK personel alımı yapıyor
Mama bez ve süt yardımı nasıl alınır?
Konut kredilerine faiz indirimi sonrası yapılandırma olacak mı? Yüksek faizle çekilen kredilere yapılandırma ve borç transferi yapılabilecek mi?
Düşük faizli KOBİ ve esnaf destek kredisi sağlayan bankalar hangileri?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat’ı kim canlandırıyor? Uğur Uzunel'in biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Ela’yı kim canlandırıyor? Ceren Yüksekkaya'nın biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın yer aldığı dizi ve film yapımları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil’in yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizi çekim yerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.