Galatasaray'ın ara transfer dönemi raporu!

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci’yi ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırmasına rağmen 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray’da transfer döneminin nasıl geçtiği araştırılıyor. Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fenandes’i kadrosuna katan Galatasaray’da eksikler tamamlandı.

Takımdan ayrılan isimler de açıklanırken en fazla merak edilen isim West Bromwich’e kiralanan Mbaye Diagne oldu. Daha sonrasında Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram kiralık olarak gönderilirken takımdan bonservisi ile ayrılan tek isim Erencan Yardımcı oldu.

Galatasaray transferleri

Gelenler

Halil Dervişoğlu: Bedelsiz (Kiralık)

Henry Onyekuru: 650 bin Euro (Kiralık)

Mostafa Mohamed: 2 milyon Dolar (1 milyon 655 bin Euro) (1.5 sezon Kiralık)

Yedlin: Bedelsiz

Gedson Fenandes: 500 bin Euro (Kiralık)

Gidenler

Sekidika: Bedelsiz (Kiralık)

Ali Yavuz Kol: 75 bin TL (8 bin 620 Euro) (Kiralık)

Mbaye Diagne: 1 milyon 400 bin Sterlin (1 milyon 577 bin Euro) (Kiralık)

Emin Bayram: Bedelsiz (Kiralık)

Erencan Yardımcı: 4 milyon 200 bin TL (482 bin Euro)