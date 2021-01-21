Galatasaray'dan yeni transfer haberi: Halil Dervişoğlu takıma katılacak

Santrafor rotasyonunda sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılı takım, Brentford’un genç futbolcusu Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna almaya hazırlanıyor.

Sundukları teklif karşısında olumlu yanıt alan Galatasaray kulübü yakın zamanda transferin resmiyetini gerçekleştirecekler.

Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam altyapısında yetişmiş ve 3 miyon Euro karşılığında Brentford’a transfer olmuştu.

21 yaşında olan genç futbolcu bu sezon ilk golünü Middlesbrough ile oynanan FA Cup maçında attı.

Genç futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, kişisel sosyal medya hesabından oğlunun transferi ile alakalı bir paylaşım yaptı.