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Galatasaray'dan yeni transfer haberi: Halil Dervişoğlu takıma katılacak

Hücum bölgesi için harekete geçen Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 16:41
Galatasaray'dan yeni transfer haberi: Halil Dervişoğlu takıma katılacak
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Santrafor rotasyonunda sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılı takım, Brentford’un genç futbolcusu Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna almaya hazırlanıyor.

Sundukları teklif karşısında olumlu yanıt alan Galatasaray kulübü yakın zamanda transferin resmiyetini gerçekleştirecekler.

Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam altyapısında yetişmiş ve 3 miyon Euro karşılığında Brentford’a transfer olmuştu.

21 yaşında olan genç futbolcu bu sezon ilk golünü Middlesbrough ile oynanan  FA Cup maçında attı.

Genç futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, kişisel sosyal medya hesabından oğlunun transferi ile alakalı bir paylaşım yaptı.  



Son Güncelleme: 21.01.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGSTransferHalilDervişoğlu
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