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Galatasaray'dan yeni transfer: Gedson Fernandes

Galatasaray transferlere devam ediyor. Yeni transfer Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı.

29 Ocak 2021 Cuma 14:39
Galatasaray'dan yeni transfer: Gedson Fernandes
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Galatasaray en son hücum hattı için Mostafa Mohamed transferini yapmıştı. Bu Haber ardından orta saha için de Gedson Fenandes ile anlaşma yapıldı. Futbolcunun kulübü Benfica il görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray sezonun ikinci yarısında önemli transferler yapıyor. Sarı kırmızılı takım, hücum hattına Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed’i eklemişti. Şimdi de orta saha transferlerine başladı.  Orta saha için ise son dönemlerin parlayan yetenekleinden olan Gedson Fenandes ile anlaştı.

Yapılan haberlere göre Fenandes’le anlaşma sağlayan takım futbolcunun kulübü Benfica ile görüşmelere devam ediyor.

Fenandes, formasını giymeye 19 yaşında Benfica’nın A takımında başlamıştı. Oyuncu Portekiz formasıyla ilk golünü Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe’ye attı.

Geçtiğimiz sezonda, Tottenham Gedson Fenandes’i kadrosuna eklemişti. Takım, Fenandes için 4.5 milyon Euro karşılığında 1,5 yıllık anlaşma yapılacaktı. Süreç bitiminde ise bonservis bedeli olarak 50 milyon Euro belirlemişti. Futbolcu, Tottenham’daki performansından dolayı Jose Mourinho’nun gözüne giremedi. Bu sebeple sözleşme feshedildi.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferGedsonFernandes
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