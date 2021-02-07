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Galatasaray'dan "Veni Vidi Vici" paylaşımı

Süper Lig’in 24.haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yapılan “Veni Vidi Vici” paylaşımı gündem oldu.

07 Şubat 2021 Pazar 01:58
Galatasaray'dan
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Galatasaray Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti. İki sezon üst üste Fenerbahçe’yi sahasında yenen Galatasaray resmi sosyal medya hesabından “Veni Vidi Vici” paylaşımı yaptı. Geldik, Gördük, Yendik olarak açıklanan bu söz sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç öncesi yaptığı açıklamada geçen sezon olduğu gibi kazanmak istediklerini ve maç sonunda “Veni Vidi Vici” diyerek gitmek istediklerini söylemişti. Başkan Mustafa Cengiz geçen sezonki derbi öncesinde de Fetih Suresi okumuştu.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:58
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayVeni Vidi Vici
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