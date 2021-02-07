Galatasaray'dan

Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti. İki sezon üst üste Fenerbahçe’yi sahasında yenen Galatasaray resmi sosyal medya hesabından “” paylaşımı yaptı. Geldik, Gördük, Yendik olarak açıklanan bu söz sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç öncesi yaptığı açıklamada geçen sezon olduğu gibi kazanmak istediklerini ve maç sonunda “Veni Vidi Vici” diyerek gitmek istediklerini söylemişti. Başkan Mustafa Cengiz geçen sezonki derbi öncesinde de Fetih Suresi okumuştu.