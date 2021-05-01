Galatasaray'dan Suat Serdar hamlesi!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Beşiktaş’ın altı puan gerisinde olan Galatasaray yeni sezon çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar Almanya Bundesliga kulüplerinden Schalke 04’ün oyuncusu Suat Serdar için harekete geçti.

36 sene sonra küme düşen Schalke, bu yüzden takımdan ayrılma kararı alan Suat Serdar'ın, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala sezon sonunda satmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın teklifi sonrasında Suat Serdar’ın kulübün Instagram hesabını takip etmesi taraftarlarda büyük bir heyecan oluşturdu.

Ligde bu sezon 23 maçta 1 gol atarken 2 asist yapan Suat Serdar, Alman Milli Takımının formasını dört defa giydi. Genç oyuncunun Almanya’dan bir çok isteyen kulübün olduğu da öğrenildi.