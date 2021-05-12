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Galatasaray'dan şampiyonluk kampı! Aslanlar Yeni Malatyaspor maçı öncesi kamp yapma kararı aldı

Galatasaray, Cumartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi yarın itibariyle kampa gireceğini duyurdu. Galatasaray2ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim ise açıklamalarda bulundu. İşte son dakika Galatasaray haberi hakkında detaylar…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:07
Galatasaray'dan şampiyonluk kampı! Aslanlar Yeni Malatyaspor maçı öncesi kamp yapma kararı aldı
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Süper Lig takımlarından Galatasaray, şampiyonluk hedefinde Cumartesi akşamı oynanacak önemli Helenex Yeni Malatyaspor maçı öncesi kamp kararı verdi.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklamada, yarın saat 18.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenecek olan antrenman sonrasında mücadele zamanına kadar kampa girileceğinin altı çizildi.

Galatasaray'dan kamp açıklaması

Galatasaray, Süper Lig 42’nci haftada Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın düzenleyeceği antrenman ile başlayacak.

Saat 18.00’deki antrenman ile beraber Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda düzenlenecek olan mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girilecek.

Fatih Terim’den bir ilk

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, sezonun başından beri kamp sistemi tercih etmiyordu. Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğun belli olacağı son haftada mücadeleden iki gün öncesinde takımı kampa alma kararı verdi.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
ŞampiyonGalatasarayKampFatihTerim
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