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Galatasaray’dan kritik puan kaybı: 2-2

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün son maçında evinde Sivasspor’u konuk eden Galatasaray, kritik bir puan kaybı yaptı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda üst üste 2. kez yara aldı. İşte maçın golleri ve detayları...

07 Mart 2021 Pazar 21:37
Galatasaray’dan kritik puan kaybı: 2-2
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Spor Toto Süper Lig’de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, orta sıralarda yer alan Sivasspor’u konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 berabere bitti ve Galatasaray, Ankaragücü maçının ardından Sivasspor maçında da puan kaybı yaşadı. Galatasaray’ın gollerini aylar sonra ilk 11’de başlayan Falcao kaydederken, Sivasspor’un golleri Gradel ve Boyd’dan geldi.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşayan Galatasaray, puanını 58 yaptı ve maç eksiği olan lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisine düştü. Sivasspor ise 34 puana yükseldi ve 11. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray sıradaki maçını, 13 Mart Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün evinde Karagümrük’ü ağırlayacak.



Son Güncelleme: 07.03.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasaraySivasspor
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