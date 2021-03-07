Galatasaray’dan kritik puan kaybı: 2-2

Spor Toto Süper Lig’de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, orta sıralarda yer alan Sivasspor’u konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 berabere bitti ve Galatasaray, Ankaragücü maçının ardından Sivasspor maçında da puan kaybı yaşadı. Galatasaray’ın gollerini aylar sonra ilk 11’de başlayan Falcao kaydederken, Sivasspor’un golleri Gradel ve Boyd’dan geldi.
Galatasaray sıradaki maçını, 13 Mart Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün evinde Karagümrük’ü ağırlayacak.
Son Güncelleme: 07.03.2021 21:37