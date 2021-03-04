Galatasaray'dan Cüneyt Çakır'a VAR tepkisi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi ve kümede kalma mücadelesi büyük bir heyecanla devam ederken, 28. haftada lider, Ankara ekibi Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadele Eryaman Stadı’nda oynandı. Galatasaray mücadeleyi on kişi tamamlarken mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrasında sarı kırmızılı takımın yönetimi ve taraftarı mücadele hakemlere büyük tepki gösterdi. Özellikle Mostafa Muhammed’in kırmızı kart pozisyonunda maçın orta hakemi Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır tarafından’a çağrılmadı. VAR’a çağrılmayan Halil Umut Meler, tepkilerin odağındaydı. Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim ise Mostafa Muhammed’in haksız yere kırmızı kart gördüğünü, büyük emeklerle geldikleri liderliye saçma sapan sebeplerden dolayı veda ettiklerini söyleyerek hakemlere de Türkiye Futbol Federasyonu’na da büyük bir tepki gösterdi. Bu sonucun ardından Galatasaray ve Beşiktaş 57 puanda kaldı. Eğer Fenerbahçe bu akşam kazanırsa o da puanını 57 yükseltecek.