Galatasaray'da Younes Belhanda belirsizliği çözülüyor! Belhanda takımda kalacak!

Sezon başından beri Galatasaray ile maaş konusunda anlaşılamayan ve takımdan gönderilmek isteyen Younes Belhanda ile anlaşma sağlanmak üzere. Yapılan açıklamalarda oyuncunun Galatasaray’da kalmak istediği belirtilirken oyuncunun maaş indirimi yapacağı ve yeni sözleşme yapmak istediği açıklandı.

Faslı yıldızın Galatasaray’da ki durumu merak edilirken spor yorumcuları Galatasaray’ın Younes Belhanda’ya 1,5 milyon Euro net maaş teklif ettiği oyuncunun ise maaşa sıcak baktığı belirtildi.