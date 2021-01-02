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Galatasaray'da Younes Belhanda belirsizliği çözülüyor! Belhanda takımda kalacak!

Maaş indirimlerini kabul etmeyerek Galatasaray ile sıkıntılar yaşayan Belhanda hakkında flaş açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarda oyuncunun takımda kalmak istediği ve yeni teklife sıcak baktığı belirtildi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:11
Galatasaray'da Younes Belhanda belirsizliği çözülüyor! Belhanda takımda kalacak!
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Sezon başından beri Galatasaray ile maaş konusunda anlaşılamayan ve takımdan gönderilmek isteyen Younes Belhanda ile anlaşma sağlanmak üzere. Yapılan açıklamalarda oyuncunun Galatasaray’da kalmak istediği belirtilirken oyuncunun maaş indirimi yapacağı ve yeni sözleşme yapmak istediği açıklandı.

Faslı yıldızın Galatasaray’da ki durumu merak edilirken spor yorumcuları Galatasaray’ın Younes Belhanda’ya 1,5 milyon Euro net maaş teklif ettiği oyuncunun ise maaşa sıcak baktığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:11
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBelhandaYeni Sözleşme
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