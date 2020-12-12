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Galatasaray'da yerli operasyonu! 3 isim listeye alındı!

Orta sahada yaşanan sorunlar sonrasında transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'da yerli operasyonu başlayacak. 3 genç Türk oyuncuyu istediğini duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim isimleri tek tek açıklarken taraftarlar genç oyuncuları merak etmeye başladı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:29
Galatasaray'da yerli operasyonu! 3 isim listeye alındı!
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Fatih Terim tarafından yapılan açıklamalar sonucunda yapılacak transferlerin tamamı ile yerli oyunculardan olacağı belirtildi. Yurtiçi ve yurt dışında forma giyen Türk oyuncuları isteyen Fatih Terim ilk hedef olarak Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman olarak açıkladı. Listede Alanyaspor forması giyen Salih Uçan olurken aynı zamanda Bursaspor’da forma giyen genç oyuncu Ali Akman’ın da istendiği belirtildi.

Galatasaray’da yaşanan orta saha eksikliğinin yerli oyuncular ile çözülmesini isteyen Fatih Terim gündemde ki oyuncuları açıkladı. Açıklamalarda Bursaspor forması giyen 18 yaşında ki forvet oyuncusu Ali Akman’dan övgü dolu sözlerle bahseden Fatih Terim Alanyaspor’da forma giyen Salih Uçan’ın da orta sahada ki sorunları çözeceğini dile getirdi.

Maaş bütçesinin azaltılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Fatih Terim yüksek bütçeli oyuncular yerine genç yetenekleri takımda istediğini açıkladı. Sezon başında Kenan Karaman için girişimlerde bulunan ancak transferin gerçekleşmemesinden yakınan Fatih Terim ara transfer dönemi en geç gelecek sezonda Kenan Karaman ile anlaşma sağlayacaklarını açıkladı.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 21:29
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTürk OperasyonuTransfer
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