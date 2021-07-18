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Galatasaray’da yeniden Simone Zaza sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Falcao ve Diagne’nin takımdan ayrılması da gündemde. Sarı kırmızılı ekip iki oyuncuyla yolları ayırması durumunda Torino’da forma giyen Simone Zaza’yı listesin en başında tutuyor. Aslan devre arasında da istediği yıldız oyuncuyu yaz döneminde transfer edebilir.

18 Temmuz 2021 Pazar 18:45
Galatasaray’da yeniden Simone Zaza sesleri
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Falcao ve Diagne’nin takımdan ayrılma durumu gündemde yer alırken, Galatasaray yönetimi forvet hattı için liste hazırladı. Teknik direktör Fatih Terim’in daha önce de istediği, geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Simone Zaza transferi yaz transferinde bitebilir.

Torino forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde yeni bir soluk aradığı ve İtalya’dan ayrılmak istediğini söylemişti.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile oynanacak maçın ardından Zaza transferinin sonuçlanması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim öncelikle kadrodaki isimlerle yolları ayıracak. Zaza transferi bu ayrılıkların ardından gerçekleşecek.


Son Güncelleme: 18.07.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Simone ZazaGalatasaray
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