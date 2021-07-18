Galatasaray’da yeniden Simone Zaza sesleri

Falcao ve Diagne’nin takımdan ayrılma durumu gündemde yer alırken, Galatasaray yönetimi forvet hattı için liste hazırladı. Teknik direktör Fatih Terim’in daha önce de istediği, geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Simone Zaza transferi yaz transferinde bitebilir.

Torino forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde yeni bir soluk aradığı ve İtalya’dan ayrılmak istediğini söylemişti.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile oynanacak maçın ardından Zaza transferinin sonuçlanması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim öncelikle kadrodaki isimlerle yolları ayıracak. Zaza transferi bu ayrılıkların ardından gerçekleşecek.