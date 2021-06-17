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Galatasaray’da Yarmolenko sevinci

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray’da Yarmolenko sevinci yaşanıyor. Ukraynalı oyuncunun West Ham United takımından ayrılacağı açıklandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 22:09
Galatasaray’da Yarmolenko sevinci
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Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçiminde yeni başkanı belli olacak Galatasaray’da transfer çalışmaları da dur durak bilmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan oyunculardan olan Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko’dan Galatasaray’a sevindirici haber geldi. 31 yaşındaki oyuncunun şuanda bulunduğu West Ham United’dan ayrılacağı öğrenildi.

Dış transferde Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara ile, iç transferde Emre Taşdemir, Marcao, Muslera ve Ömer Bayram ile sözleşme imzalayan Cimbom’da takıma yeni oyuncular bulma arayışı sürüyor. Yapılacak başkanlık seçiminin ardından teknik direktörün de belirlenmesi ile transfer görüşmeleri hızlanacağı kaydedildi.

Sarı kırmızılı yönetim takımdan göndermek istediği Feghouli’nin yerine İngiltere Ligi ekiplerinden West Ham United’ın hücum oyuncusu Andriy Yarmolenko’yu getirmek istiyor. İngiliz kulübü, elden çıkarmak istediği Ukraynalı oyuncu için Galatasaray ile görüşmeye hazır.

Bu sezon Londra ekibi ile 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu bu maçlarda 3 gol attı, 5 de asist yaptı.


Son Güncelleme: 17.06.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAndriy YarmolenkoWest Ham United
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