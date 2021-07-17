İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep telefonu artık parmaklarla şarj edilecek..
Son Dakika
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep...

Galatasaray’da Xherdan Shaqiri bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Xherdan Shaqiri için harekete geçildi. Fatih Terim’in çok istediği yıldız oyuncu Liverpool’dan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Shaqiri için Galatasaray’ın tüm şartları zorlaması bekleniyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:07
Galatasaray’da Xherdan Shaqiri bombası
Takip Et:

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fatih Terim’in uzun süredir takip ettiği ve çok beğendiği kanat oyuncusu Shaqiri’nin Liverpool’da istediği süreyi bulamadığı için ayrılacağı iddiasının ardından Galatasaray yönetimi harekete geçti. Geçen sezon kanatlardan istediği katkıyı alamayan Fatih Terim Xherdan Shaqiri’nin peşine düştü.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Shaqiri İsviçre milli takımıyla EURO 2020’de başarılı bir performans göstermişti. Sarı kırmızılar Shaqiri için ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifini İngiliz ekibine sunacak. Aslan 7-8 milyon Euro civarında bir bonservisle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Öte yandan daha önce Fenerbahçe’nin de gündemine gelen İsviçreli yıldız oyuncuya EURO 2020’deki başarılı performansının ardından Avrupa’dan da taliplerin gelebileceği konuşuluyor.


Son Güncelleme: 17.07.2021 15:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiverpoolShaqiriGaatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?
Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Popüler Haberler

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Nöbetçi Noter 18 Temmuz 2021 Pazar açık noterler listesi - 18 Temmuz 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Kripto para dünyasında bilinmesi gereken önemli terimler
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.