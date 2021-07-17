Galatasaray’da Xherdan Shaqiri bombası

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fatih Terim’in uzun süredir takip ettiği ve çok beğendiği kanat oyuncusu’nin’da istediği süreyi bulamadığı için ayrılacağı iddiasının ardından Galatasaray yönetimi harekete geçti. Geçen sezon kanatlardan istediği katkıyı alamayan Fatih Terim Xherdan Shaqiri’nin peşine düştü.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Shaqiri İsviçre milli takımıyla EURO 2020’de başarılı bir performans göstermişti. Sarı kırmızılar Shaqiri için ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifini İngiliz ekibine sunacak. Aslan 7-8 milyon Euro civarında bir bonservisle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Öte yandan daha önce Fenerbahçe’nin de gündemine gelen İsviçreli yıldız oyuncuya EURO 2020’deki başarılı performansının ardından Avrupa’dan da taliplerin gelebileceği konuşuluyor.