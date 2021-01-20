Galatasaray'da transfer sessizliği bozuluyor! Aranan oyuncu Ajax'tan geliyor!

Ara transfer döneminin sessiz büyüklerinden olan Galatasaray sessizliği bozmaya hazırlanıyor. Son dakika bilgilerinin paylaşıldığı Galatasaray’da yeni bir yıldız için görüşmelere başlandı.

Transfer hız kazandı

Beşiktaş’a 2 – 0 mağlup olan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray ikinci yarıya hızlı girmek için transfer çalışmalarına başladı.

Fatih Terim’in İrfan Can Kahveci’yi ısrarla kadroda görmek istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi aynı zamanda Visca ve Mostafa Mohammed için de kulüpleri yoklamaya devam ediyor.

Onyekuru yakın

Hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray geçen sezon takımda olan Onyekuru için görüşmelere devam ederken Monaco ile zorunlu satın alma opsiyonu kullanılarak sezon sonuna kadar kiralama ve gelecek sezon oyuncunun kadroya katılması bekleniyor.

Promes için teklif

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği bir diğer yıldız olan Ajaxlı Promos için kiralama teklifi yapıldığı açıklandı. Onyekuru transferi gerçekleşmemesi durumunda yönünü Ajax’a çevirecek olan Galatasaray’da altenatif isimlerde belirlenmeye devam ediyor.

Promos 3.5 yıl Ajax’ta

Ajax ile 3.5 yıl sözleşmesiolan 29 yaşında ki başarılı oyuncu sezon başında 16 milyon Euro bonservis ile Sevilla’dan Ajax’a transfer olmuştu. Ajax takımında 50 resmi maça çıkan başarılı oyuncu 22 gol ve 6 asistlik performansı ile göz doldurmaya devam ederken oyuncunun 3,5 yıl daha Ajax’ta sözleşmesi bulunduğu belirtildi.