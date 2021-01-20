İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Galatasaray'da transfer sessizliği bozuluyor! Aranan oyuncu Ajax'tan geliyor!

Henry Onyekuru transferi için Monaco ile anlaşmanın zorlaştığı zamanlarda Galatasaray alternatif oyunculara kaymaya başladı. Aranan oyuncu Ajax'ta bulunurken resmi görüşmelerin başladığı açıklandı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 01:35
Galatasaray'da transfer sessizliği bozuluyor! Aranan oyuncu Ajax'tan geliyor!
Takip Et:

Ara transfer döneminin sessiz büyüklerinden olan Galatasaray sessizliği bozmaya hazırlanıyor. Son dakika bilgilerinin paylaşıldığı Galatasaray’da yeni bir yıldız için görüşmelere başlandı.

Transfer hız kazandı

Beşiktaş’a 2 – 0 mağlup olan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray ikinci yarıya hızlı girmek için transfer çalışmalarına başladı.

Fatih Terim’in İrfan Can Kahveci’yi ısrarla kadroda görmek istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi aynı zamanda Visca ve Mostafa Mohammed için de kulüpleri yoklamaya devam ediyor.

Onyekuru yakın

Hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray geçen sezon takımda olan Onyekuru için görüşmelere devam ederken Monaco ile zorunlu satın alma opsiyonu kullanılarak sezon sonuna kadar kiralama ve gelecek sezon oyuncunun kadroya katılması bekleniyor.

Promes için teklif

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği bir diğer yıldız olan Ajaxlı Promos için kiralama teklifi yapıldığı açıklandı. Onyekuru transferi gerçekleşmemesi durumunda yönünü Ajax’a çevirecek olan Galatasaray’da altenatif isimlerde belirlenmeye devam ediyor.

Promos 3.5 yıl Ajax’ta

Ajax ile 3.5 yıl sözleşmesiolan 29 yaşında ki başarılı oyuncu sezon başında 16 milyon Euro bonservis ile Sevilla’dan Ajax’a transfer olmuştu. Ajax takımında 50 resmi maça çıkan başarılı oyuncu 22 gol ve 6 asistlik performansı ile göz doldurmaya devam ederken oyuncunun 3,5 yıl daha Ajax’ta sözleşmesi bulunduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 20.01.2021 01:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PromesGalatasarayOnyekuruTransferResmi Görüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe'de yeni teknik patron Ünal Karaman oldu
Göztepe'de yeni teknik patron Ünal Karaman oldu
Trabzonspor evinde rahat kazandı!
Trabzonspor evinde rahat kazandı!
Galatasaray Denizlispor maçında Fatih Terim'in yeni golcüsü forma giyecek!
Galatasaray Denizlispor maçında Fatih Terim'in yeni golcüsü forma giyecek!
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Diaby, Anderlecht'e transfer oldu!
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Diaby, Anderlecht'e transfer oldu!
Yusuf Yazıcı'ya Milan kancası
Yusuf Yazıcı'ya Milan kancası
Beşiktaş alt yapısından yetişen Cemal Azad Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş alt yapısından yetişen Cemal Azad Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Burdur askere kaç gönderiyor? 2021 Burdur merkez ve ilçeleri celp dönemleri
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2021
Şevki Hoca Müge Anlı'da neden yok, neden ayrıldı?
Esnek çalışma sistemi nasıl olur? Kamuda hangi kurumlar esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bursa askere kaç gönderiyor? 2021 Bursa merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Altın ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 20 Ocak 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Ocak 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Esnaf Kefalet kredisi kullanım şartları ve avantajları
PTT ücretsiz maske siparişi neden verilmiyor? Siteye neden girilmiyor? Maske sipariş sitesi çöktü mü?
Furkan Andıç ile Aybüke Pusat sevgili mi? Birlikte görüntülendiler!
Kredi borçları nasıl ertelenir? Kredi ve kredi kartı borcu erteleme maliyeti ve faizleri ne kadar?
Diriliş Osman dizisi nerede çekiliyor? Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon oyuncuları kimler?
Çanakkale askere kaç gönderiyor? 2021 Çanakkale merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Güncel gümüş fiyatları 20 Ocak 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Ocak 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 20 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bim aktüel indirim kataloğu 20 Ocak 2021 Çarşamba ürünleri
Bayburt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.