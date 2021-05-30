İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı

Süper Lig’in bitmesi ile yeni sezon için transferler başladı. Resmi transfer açıklamaları yapılsa da üzerine konuşulan birçok isim yer almaktadır. Galatasaray’da transfer isimleri devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’nın imza atmaları da sabırsızlıkla beklenirken birçok isimde yer almaktadır. Galatasaray transferleri hakkında gelişmeler haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:12
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Takip Et:

Sarı kırmızılı kulüp hız kesmeden transfer işlemlerine devam ediyor. Görüştükleri isimler gün geçtikçe artmaya devam ederken Cheikhou Kouyate ve Paulinho için de görüşmeler arttırılmaya başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara görüşmeleri de sona gelindiği görülüyor.

Paulinho ayrılmak istiyor, Galatasaray fırsat kolluyor

Dünya geneli etkisini arttıran Covid-19 nedeni ile Brezilya’dan Çin’e dönemeyen Paulinho da takımı ile yollarını ayırmak istiyor. Karantina kısıtlamaları yüzünden ülkesine gidemeyen oyuncu sözleşmeyi bitirmek için uğraşıldığı biliniyor. Bunun üzerine Galatasaray kulübü adını duyurarak transfer fikrini ortaya çıkarıyor. Paulinho bonservisini alırsa Galatasaray ile görüşmelerinin artacaktır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni Sezon TransferiGalatasarayda Transfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Emre Çolak'tan imza geldi
Emre Çolak'tan imza geldi
Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi
Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte

Popüler Haberler

Adana'da İlker Aksum'un korkutan kazası
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Aşkın Tarifi dizisinde Taylan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
Senet karşılığı borç para nasıl alınır? Senet karşılığı kredi nedir?
Hangi bankalar senetle kredi imkanı sunar?
Senet ile kredi imkânı sunan Faktoring para veriyor mu?
Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Ghost Lab filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aktifbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Senetle kimler para verir?
KPSS 2021 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2021 başvuru ekranı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler
ATV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDRI
Sensiz Olmaz 13.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Şok market 4-10 Haziran 2021 indirimli ürünler broşürü

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.