Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı

Sarı kırmızılı kulüp hız kesmeden transfer işlemlerine devam ediyor. Görüştükleri isimler gün geçtikçe artmaya devam ederken Cheikhou Kouyate ve Paulinho için de görüşmeler arttırılmaya başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara görüşmeleri de sona gelindiği görülüyor.

Paulinho ayrılmak istiyor, Galatasaray fırsat kolluyor

Dünya geneli etkisini arttıran Covid-19 nedeni ile Brezilya’dan Çin’e dönemeyen Paulinho da takımı ile yollarını ayırmak istiyor. Karantina kısıtlamaları yüzünden ülkesine gidemeyen oyuncu sözleşmeyi bitirmek için uğraşıldığı biliniyor. Bunun üzerine Galatasaray kulübü adını duyurarak transfer fikrini ortaya çıkarıyor. Paulinho bonservisini alırsa Galatasaray ile görüşmelerinin artacaktır.