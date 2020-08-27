Galatasaray'da Transfer Gelişmesi! Oscar Cabezas kimdir?

Transfer sezonunda rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray bir an önce eksikliklerini tamamlama çabasında. Galatasaray Kolombiya asıllı Oscar Cabezas’ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Arjantin’in Rosario Central takımında forma terleten Kolombiya asıllı futbolcunun İstanbul’a doğru yola çıktığı söyleniyor. Defans oyuncusu olan Oscar Cabezas’ın milli takım kariyeri de bulunmaktadır. Bonservisi elinde bulunan genç oyuncunun sol ayağını etkili kullanıyor.

Oynadığı Takımlar

23 yaşında olan genç oyuncu profesyonel futbol hayatına Clup Athletico Paranaenso B takımında başladı. A takımda maça çıkmaya başlayınca fazla forma şansı bulamayarak Patriotas takımıyla yoluna devam etme kararı aldı. Patriotas takımında toplamda 34 kez forma giyme şansı bulan genç yetenek sonrasında Rosario Central takımına kiralık olarak transferi gerçekleşti.