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Galatasaray'da Terim'in yardımcıları belli oldu.

Galatasaray’da yeni sezon çalışmaları devam ederken gözler teknik kadrodaydı. 2020-2021 sezonunda teknik ekipte yer alacak isimler belirlendi. Kulübün resmi sitesinden teknik ve idari kadroda yer alacak isimler duyuruldu.

04 Eylül 2020 Cuma 17:00
Galatasaray'da Terim'in yardımcıları belli oldu.
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Yeni sezon çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden Galatasaray’da teknik kadro da netleşti. Geçen sezon teknik kadroda ayrılıklar yaşanmıştı. Yeni sezonda teknik kadroya katılması beklenen isimler resmi olarak görevlerine başladı.


Galatasaray Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada 2020-2021 sezonu teknik kadroda yer alan isimler ile görevleri duyuruldu. Buna göre;

Necati Ateş, Albert Riera, Selçuk İnan’ın A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak görev alacağı, Hakan Balta’nın ise idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe katıldığı duyuruldu. Yeni isimlerin yanı sıra Levent Şahin ve Ümit Davala’nın da görevlerine devam edeceği bildirildi.



Son Güncelleme: 04.09.2020 17:00
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Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySelçuk İnanAlbert Riera
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